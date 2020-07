Il batterista agnonese Nico Sboro conquista l’Ariston di Sanremo

Note musicali agnonesi risuoneranno nel Teatro Ariston di Sanremo. Il batterista agnonese Nico Sboro, infatti, che suona in un gruppo di Pescara, i Kom, ha vinto, insieme alla sua band, la selezione per “Sanremo rock“.

I Kom nascono nel 2013, tribute band di Vasco Rossi. Sabato hanno preso parte alle finali interregionali sbaragliando gli avversari e conquistandosi a colpi di note il parco del teatro più famoso d’Italia.

Mosso dal ritmo che sin da piccolissimo gli scorre nelle vene, l’agnonese Nico Sboro intraprende gli studi di batteria e pianoforte all’età di 9 anni. Prosegue il suo percorso di studi nella classe di Percussioni del Conservatorio “Lorenzo Perosi” Campobasso continuando parallelamente ad affinare la sua tecnica batteristica a Roma prima con il M° Ettore Mancini e poi con il M° Maurizio Dei Lazzaretti. Consegue brillantemente e con il massimo dei voti il triennio di studi presso la Music Academy Isernia – Queens Academy Isernia che gli conferisce il titolo preaccademico BTEC. Consegue il titolo professionale di “Musicista di ritmi moderni” condotto da Fio e Massimo Zanotti presso l’ Istituto Musica Arte Molise di Larino. E’ batterista dell’ OrchestraRSGM diretta dal M° Fio Zanotti e dal figlio Massimo Zanotti con la quale si esibisce in diversi concerti, tra i quali il 5 Luglio 2014 a Castelpetroso con un pubblico di oltre 20 mila persone in occasione della visita di Papa Francesco I – Jorge Mario Bergoglio. E’ batterista nella QueensSuperband che accompagna Michele Perniola in tour in Italia e all’estero. E ora, con i Kom, volerà a Sanremo.