Agnone omaggia Morricone: la musica del Maestro in filodiffusione

“Per un pugno di dollari” e “C’era una volta il West” in filodiffusione e Agnone si trasforma in una landa del selvaggio West. Nella mattinata di oggi, appresa la notizia della dipartita del compositore Ennio Morricone, Agnone ha mandato in filodiffusione le celebri note del Maestro. E per un attimo gli agnonesi si sono sentiti in uno di quei film western resi celebri dalle colonne sonore firmate da Morricone.

Gli scooter sono diventati cavalli, le auto sgangherate diligenze, il vecchietto seduto sulla panchina un cercatore d’oro, il ragazzo di colore un indiano delle riserve Navajo e qualcuno ha forse sognato di essere Clint Eastwood con il leggendario sigaro in bocca. Perché le note di Morricone non sono solo la colonna sonora di film che hanno fatto la storia del cinema, ma sono anche la colonna sonora di un’epoca. Grazie Maestro!