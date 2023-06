“Il bello nel brutto” di Luigi Cerimele e Giusy Di Pietro, la storia d’amore di un trapianto di rene

“Il bello nel brutto” approda in libreria e sui vari canali di distribuzione, proprio in questi giorni. Si tratta di un’opera prodotta da due giovani autori agnonesi non convenzionali che hanno deciso di condividere la straordinaria storia di un trapiantato. Ciò che rende questa narrazione ancora più unica è il fatto che uno dei due autori è proprio il protagonista stesso.

«Il motivo principale di questo libro è commemorare l’anniversario di dieci anni dall’operazione di trapianto» spiegano gli autori, Luigi Cerimele e Giusy Di Pietro. Raccontare e dare speranza, attraverso una scrittura sincera e appassionata, esplorano il percorso di crescita e di rinascita del protagonista, nonché le complessità e le gioie che si celano dietro una tale esperienza medica.

«Il trapianto di rene è un’esperienza che cambia la vita in modo significativo, non solo per il ricevente, ma anche per coloro che gli sono vicini. – spiegano gli autori – Questo libro rappresenta una lettura potente e toccante, che spinge il lettore a riflettere sulla forza della resilienza umana, sulla generosità dell’atto di donare un organo e sulla capacità di superare le difficoltà più grandi grazie all’amore e al sostegno della famiglia e degli amici». Questo libro, scritto da due giovani che si definiscono «non scrittori», rappresenta un potente esempio di come le storie personali possano ispirare e toccare le vite degli altri lasciando un’impronta duratura nel cuore dei lettori.

“Il bello nel brutto” sarà disponibile nella libreria Ricci ad Agnone e online su Amazon a partire da fine giugno.