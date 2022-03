Il “Caccia Village” ospita il museo della Beccaccia di Anghiari

Dopo un anno di stop forzato torna con la sua decima edizione il Caccia Village, il Salone Nazionale della Caccia e del Tiro tra i più importanti in Italia, che dal 13 al 15 maggio 2022 aprirà le porte agli appassionati del mondo venatorio, e a chiunque voglia avvicinarsi a questa attività sempre nel Centro Fieristico Umbriafiere, Bastia Umbra (PG).

In campo nuovissime idee e progetti come la presenza per la prima volta in assoluto dell’autorevole Museo della Beccaccia proprio all’interno della manifestazione. Durante il Caccia Village, il museo di Anghiari si trasferirà, infatti, con le sue opere a Bastia Umbra.

Questo museo dedicato alla regina del bosco, che è assolutamente unico nel panorama italiano, offrirà un’esperienza incredibile a tutti i visitatori che potranno percepire quel ponte fra caccia e ambientalismo e collegare la conoscenza della specie al prelievo sostenibile.

La beccaccia vi svelerà i suoi segreti durante Caccia Village 2022! Quest’anno infatti, l’edizione del 13-14-15 Maggio, ospiterà la mostra del MUBEC, il Museo della Beccaccia di Anghiari. Acquista ora il tuo Ticket ticketitalia.com/caccia-village-2022