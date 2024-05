Il cibo tra sacralità e demonizzazione, la schizofrenia alimentare e le sciocchezze on line

Che cosa significa mangiare bene? Esiste un regime dietetico unico per tutti? Ci sono alimenti che non vanno mai mangiati? O cibi da introdurre a tutti i costi? Le sciocchezze in materia di alimentazione corrono sul web come mai prima. E spesso invece di darci un indirizzo ci disorientano perché sono tante e diverse.

L’incontro organizzato dal progetto Riferiamoci nella sede dell’associazione Colle dell’Orso che ha curato l’iniziativa mira proprio a mettere dei punti fermi sull’argomento alimentazione. Insieme ad un esperto nutrizionista a molti noto, Giovanni Occhionero, si cercherà di sfatare miti sbagliati e di mettere ordine in un modo di mangiare che lui stesso ha definito chiaramente nel titolo dell’incontro: “Il cibo tra sacralità e demonizzazione, la schizofrenia alimentare”.

Un modo per approfondire un argomento estremamente vitale ed attuale, ma anche l’ennesima occasione rivolta a ragazzi, bambini, nonni e famiglie per stare insieme in un clima collaborativo ed accogliente. Così come indicano gli obiettivi del progetto di cui è capofila la cooperativa Cibele, che è finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini tramite bando, e vede come partner, oltre l’associazione Vivi Colle dell’Orso, la CNA, il Comune di Campobasso, l’IISS Pertini-Montini-Cuoco, ISNET e la cooperativa SIRIO. Appuntamento dunque domani, mercoledì 15 maggio, dalle 16 alle 18 nella sede associativa di Vivi Colle dell’Orso, in via Campania a Campobasso.

Per informazioni contattare il 3803608005 oppure riferiamoci@gmail.com. ‘Riferiamoci’ è anche su Facebook con tutti gli aggiornamenti, le immagini e i video delle esperienze che vengono organizzate.