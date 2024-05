Sistema sanitario verso la salute unica One Health, il Ministro Schillaci: «Coinvolgimento diretto dei cittadini»

Il cammino del Sistema Sanitario Nazionale verso la salute unica ONE HEALTH. Presentazione del 3° volume “One Health Journal” e della terza edizione del “One Health Award”.

È il tema della tavola rotonda organizzata dall’IZS di Teramo, moderata da Monica Maggioni, con gli autorevoli interventi del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, del Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del DG per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, Ugo Della Marta, del DG dell’IZS di Teramo, Nicola D’Alterio, dell’On. Guerino Testa dell’Intergruppo parlamentare One Health e del Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato.

One Health è un approccio sanitario integrato per prevenire la diffusione delle malattie, affrontando in modo olistico le minacce per la salute. Questo approccio è stato al centro della tavola rotonda che si è tenuta la mattina a Roma, presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute.

Le più alte cariche istituzionali sanitarie del Paese si sono confrontate su un tema centrale nel dibattito pubblico, non più relegato al solo mondo scientifico, nella consapevolezza che l’intima connessione fra persone, animali e ambiente può essere fonte di pericoli sanitari globali e che per fronteggiare questi pericoli l’unica via è l’integrazione di discipline diverse: a partire da medicina, veterinaria ed ecologia.

A dare il via ai lavori della tavola rotonda è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Alla base di qualsiasi strategia di salute pubblica non può che esserci un approccio One Health, soprattutto in chiave di prevenzione. Si tratta di un’impostazione imprescindibile per affrontare le grandi sfide cui ci chiama una società sempre più complessa e interconnessa”, ha affermato il Ministro della Salute.

“Sono convinto che su questi temi – ha proseguito il Ministro Schillaci – sia fondamentale il coinvolgimento diretto dei cittadini, che devono diventare protagonisti del sistema salute. Accrescere la consapevolezza diffusa sulla rilevanza dell’approccio One Health è un fattore chiave, per rendere partecipe la popolazione di quest’ottica trasversale”.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata la terza edizione di One Health Award, in programma il secondo weekend di ottobre 2024, la manifestazione promossa dall’IZS di Teramo per creare uno spazio di dibattito pubblico sulla Salute unica e globale, attraverso il contributo di scienziati, decisori politici, divulgatori scientifici e comunicatori, protagonisti del mondo dell’imprenditoria e della cultura.

La tavola rotonda è stata l’occasione anche per presentare One Health Journal, la rivista pubblicata dall’IZS di Teramo che, nel terzo numero “Nutrimenti”, tratta dell’interdipendenza tra nutrizione, salute globale e rispetto dell’ambiente.

Il Direttore Generale dell’IZS di Teramo, Nicola D’Alterio, in proposito ha affermato che “la salute non è più una questione isolata, ma una trama di sfide e soluzioni condivise. L’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente emergono come temi trasversali, intrecciandosi con la tradizione e le buone pratiche agricole. Ciò che proponiamo in questo numero è la multidisciplinarietà, l’approccio collaborativo e integrato per affrontare la complessità delle connessioni che legano la terra, i suoi prodotti, gli animali e gli esseri umani”.

“Purtroppo ci ricordiamo della medicina preventiva solo quando accadono catastrofi di natura sanitaria e non” – ha continuato D’Alterio – “per questo eventi come la tavola rotonda di oggi, la manifestazione One Health Award e il One Health Journal sono parte di una strategia che mira a comunicare all’opinione pubblica e ai decisori politici quanto è importante lavorare nell’ambito della prevenzione in termini olistici, abbattendo le barriere professionali, culturali e ideologiche”.