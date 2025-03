Il comandante generale Luongo in Commissione Difesa: «Ho bisogno dei “vecchi” Carabinieri ausiliari»

L’Arma dei Carabinieri, per far fronte alla carenza di personale sul territorio, ha bisogno dei “vecchi” Carabinieri ausiliari. Non è la frase nostalgica di chi, ventenne, ha vestito con disciplina e onore quella gloriosa divisa, ma la richiesta esplicita formulata dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, in audizione questa mattina in Commissione Difesa, presso la Camera dei Deputati.

«Ho un’idea, che non farà molto piacere alle Forze Armate, ma mi dispiace io devo fare il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. – ha spiegato il comandante generale ai parlamentari componenti la Commissione Difesa – Sul piano della penuria di risorse, l’Arma registra ad oggi oltre dodicimila unità in meno. Io ho bisogno di Carabinieri della riserva volontaria, ovvero i “vecchi” Carabinieri ausiliari».

Chiaro e diretto, il molisano Luongo, che ha poi delineato più in dettaglio la sua richiesta: «Carabinieri che posso fare un servizio della durata di un anno, prorogabile fino a tre, senza alcuna possibilità di stabilizzazione, riservato ai giovani dai 22 ai 35 anni di età». «Le nostre proiezioni ci dicono che questa sarebbe una grande apertura. Questo tipo di riserva, o meglio di Carabinieri ausiliari della riserva volontaria, li vorrei definire così, crea difficoltà alle Forze Armate, perché il bacino dove si va ad attingere è lo stesso e secondo le Forze Armate questo creerebbe problemi al loro reclutamento. Io però devo assicurare alla mia unità organizzativa tutte le risorse disponibili».

«Anche i Carabinieri fanno i conti con importanti carenze organiche e il progressivo innalzamento dell’età media del personale ed è quindi indispensabile trovare soluzioni adeguate e sostenibili per far fronte a queste criticità. – ha commentato il presidente della Commissione Difesa, Nino Minardo – In questo contesto il Generale Luongo ha brevemente illustrato il progetto dei “Carabinieri della Riserva Volontaria” che potrebbe essere una risposta adeguata alle necessità dell’Arma e del Paese e che senza dubbio approfondiremo adeguatamente».