Tentata estorsione, danneggiamento e lesioni personali: imprenditore arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della compagnia di Atessa hanno arrestato un imprenditore classe 1979, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano, in esecuzione di sentenze definitive.

A destra il comandante dei Carabinieri della compagnia di Atessa, Francesco Giovine

Era noto alle Forze dell’Ordine per una serie di reati che avevano destato anche preoccupazione ed allarme tra gli abitanti di Contrada Rocconi, località periferica di Atessa, dove un imprenditore classe 1979 dimorava ed espletava attività di vario genere, non sempre legali. Questa mattina, i Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Operativa di Atessa, all’esito di mirate ricerche, lo hanno rintracciato e tratto in arresto nei pressi di Vasto, eseguendo così un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano, a seguito di alcune sentenze definitive con cui è stato condannato, nel complesso, a due anni ed un mese di carcere.

I reati per cui è giunto il cumulo pene vanno dalla tentata estorsione in concorso, alle lesioni personali, al danneggiamento, fino anche alla resistenza a pubblico ufficiale e alla minaccia, commessi tra Casoli, Perano e appunto Atessa, dal 2014 al 2020. Al termine delle formalità, espletate anche con la collaborazione dei Carabinieri di Vasto, l’uomo è stato condotto in carcere dove dovrà espiare la pena comminata.