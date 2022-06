Il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise rende onore ai caduti di tutte le guerre

Si è svolta questa mattina, presso il Monumento ai Caduti, sito alla Villa Comunale del capoluogo abruzzese, la cerimonia per il 76° Anniversario della Proclamazione della Repubblica, con la quale si rinnova la fedeltà alla Costituzione ed ai valori sui quali è fondata la nostra convivenza civile. Oltre il Prefetto di L’Aquila, dott.ssa Cinzia Teresa TORRACO, e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’ALFONSO, era presente un Picchetto Interforze, per la resa degli Onori ai Caduti, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, autorità civili, religiose e militari del territorio provinciale.

Dopo l’effettuazione dell’Alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale, eseguito da studenti del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, il Prefetto di L’Aquila e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza hanno reso Onore ai Caduti di tutte le guerre deponendo la Corona di alloro ai piedi del Monumento. La lettura dei messaggi istituzionali ha concluso la cerimonia militare.

Il Prefetto e il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” (CME), Colonnello Marco IOVINELLI, hanno, inoltre, consegnato una copia della Costituzione e una Bandiera della Repubblica Italiana a due studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci – Colecchi” significando, con tale gesto, la volontà di rafforzare ulteriormente in tutti i presenti, e in particolare nelle nuove generazioni, sentimenti di unità, identità e coesione che da sempre caratterizzano la più sana coscienza di appartenenza alla Patria. A seguire la dott.ssa Cinzia Teresa TORRACO ha consegnato le Medaglie d’Onore a cittadini italiani deportati nei lager e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica. Il momento finale della cerimonia ha visto il Prefetto di L’Aquila, il Comandante del CME “Abruzzo Molise” e il sindaco del comune di Barete (AQ), sig. Leonardo GATTUSO, decorare, decorare il sig. Orlando MANCINI, classe 1922 “reduce della II Guerra Mondiale”, con due Medaglie Commemorative del periodo bellico e con il Diploma d’Onore di “Combattente per la Libertà d’Italia 1943 – 1945”.