Distrutta dalle fiamme l’automobile di due pastori, indagano i Carabinieri

Questa mattina a Castelcervaro nel comune di Fornelli (IS) un’auto parcheggiata è andata in fiamme per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine. L’automobile, distrutta dal rogo nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, era di due pastori che stavano nelle prossimità del veicolo. Estinto l’incendio è stata successivamente rimossa l’auto. Per gli aspetti di competenza e per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri.

