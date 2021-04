Il commerciante dal cuore d’oro, trova mille euro e li restituisce ad un’anziana

“Non ho esitato un solo istante a consegnare quel portafogli pieno di soldi ai Carabinieri della compagnia di Agnone”. E’ la dichiarazione che Angelo Paollotto, titolare dell’omonima tabaccheria, ha rilasciato a l‘Eco online all’indomani di un gesto nobile.

Angelo Pallotto, titolare dell’omonima tabaccheria di Agnone

Ieri una donna è entrata nel suo esercizio in via Marconi sul centralissimo corso di Agnone e dopo alcune compere sbadatamente ha lasciato il portafogli, allontanandosi. Al suo interno circa mille euro. Solo qualche istante più tardi il commerciante si è accorto di quell’oggetto poggiato su di un tavolino distante dal bancone e senza tentennare si è recato presso la locale Compagnia dei Carabinieri visto che al suo interno non vi era alcun documento di riconoscimento.

I Carabinieri si sono imemdiatamente attivati e, dopo essere riusciti a risalire alla proprietaria, una pensionata del posto di 70 anni, hanno riconsegnato la somma. La donna quasi incredula ha ringraziato tutti con viva commozione. Un esempio di encomiabile senso civico quello dell’esercente agnonese, al quale anche i Carabinieri della Compagnia hanno voluto formulare i loro complimenti.