Serie D: clamoroso al ‘Civitelle’, l’Olympia torna in campo dopo un mese di stop

Risale al 21 marzo scorso l’ultima apparizione dell’Olympia Agnonese che impattò 1-1 a Vastogirardi nel derby altomolisano. Da allora, a causa di giocatori risultati positivi al Covid, i granata hanno inanellato una serie di gare rinviate. A distanza di un mese l’undici di Antonio Di Rosa torna in campo contro il Pineto. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15,00 allo stadio ‘Civitelle’.

«Finalmente ritroviamo il campo – spiega alla vigilia del match il tecnico Di Rosa – anche perché un mese senza gara è difficile da gestire. Noi ci metteremo il 100% come sempre, anche se il Pineto è l’antagonista meno desiderabile in questa fase. Loro hanno due squadre di fatto e credo che potranno avvicinarsi ulteriormente al vertice, considerando che hanno questa e poi altre cinque gare da affrontare. Sulla carta abbiamo poche chance, però poi è sempre il campo a decidere».



A non dare una mano ai granata c’è anche il nuovo tour de force che li attende. Tra recuperi e giornate di campionato, infatti, la squadra del presidente Mario Russo giocherà una gara ogni tre giorni sino al prossimo 13 giugno.

«Siamo pronti a vendere cara la pelle – chiosa Di Rosa – perché questo gruppo, sono sicuro, ha tutte le potenzialità per proiettarsi sui playout. Dovremo giocare partita dopo partita al massimo. Questi ragazzi sono encomiabili per come si allenano. Da parte nostra le proveremo tutte e

vedremo poi quello che ci darà in sorte il destino».

Nella sfida contro gli abruzzesi dell’ex portiere Mejri, out per infortunio Sosa e Sbordone, mentre il tecnico Marco Pomante avrà a disposizione l’intera rosa.

Ad arbitrare Agnonese – Pineto, il signor Davide Matina di Palermo che sarà coadiuvato da Giuseppe Rizzi di Barletta e Gianpiero Salvemini di Molfetta.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della società di viale Castelnuovo.