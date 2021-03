Il Comune di Agnone sbarca su YouTube, attivato un canale ufficiale

Il Comune di Agnone sbarca su YouTube con un nuovo canale ufficiale. Un’amministrazione che comunica, molto di più e meglio delle precedenti, ha bisogno degli strumenti più idonei e così lo staff del sindaco Daniele Saia e dell’amministrazione tutta si dota, finalmente, di un canale su YouTube.

«Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità riguardanti il paese: le comunicazioni del Sindaco, la diretta del Consiglio comunale del 20/03/2021 e altro ancora». E’ il messaggio che campeggia sulla pagina social del Comune. La “prima”, dunque, del nuovo canale YouTube, sarà per il Consiglio comunale di sabato 20 marzo, convocato, per la prima volta nella storia, in videoconferenza.

La convocazione “da remoto” è dettata dalla dichiarazione di zona rossa, anche perché l’aula del Consiglio comunale è stata riconvertita in ambulatorio per le vaccinazioni Covid.



Il canale è disponibile al seguente link: youtube.com/channel/UCgAteddIlckXr8cr0xt0hrA