La Rsa “Il Chiostro” attiva la stanza degli abbracci a prova di Covid

Dopo un lungo isolamento forzato, dalla prossima settimana,

nella “R.S.A. IL CHIOSTRO” di Celenza sul Trigno (CH), sarà di nuovo possibile stringersi in un abbraccio. «Sarà attivata presso la struttura la “STANZA DEGLI ABBRACCI” per consentire le visite dei familiari ai loro cari in sicurezza. – spiegano dalla direzione – Si tratta di una struttura gonfiabile con un divisorio morbido e trasparente realizzato con particolare plexiglass e due sagome per l’inserimento delle braccia che consentono un contatto fisico diretto, ma a prova di Covid. Le visite saranno garantite su prenotazione con personale dedicato. Un abbraccio consentirà di esprimere tutta la gioia che porta con sé la visita di una persona cara».

