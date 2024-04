Il Comune di Belmonte “assume” due rilevatori, in scadenza l’invio delle candidature

Opportunità di lavoro presso il Municipio di Belmonte del Sannio. Il responsabile del servizio amministrativo ha reso noto, infatti, che il Comune è alla ricerca di due rilevatori censuari per una indagine multiscopo che avrà come tema “Famiglie, soggetti sociali, cittadini e tempo libero”. Le persone interessate possono presentare domanda, presso gli uffici del Comune, entro il prossimo 10 aprile, in modo tale che uffici possano stilare una graduatoria di ammessi dalla quale attingere per affidare l’incarico di raccolta dati sul campo. Queste operazioni avranno inizio nella prima decade di maggio e termineranno ai primi di agosto.

«In relazione alle unità da censire nell’ambito del territorio di competenza e in base alle indicazioni fornite dall’Istat, – spiegano dalla casa comunale – il numero di rilevatori occorrenti è stato determinato in due unità». I requisiti di partecipazione sono, oltre alla maggiore età, il possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, saper utilizzare apparecchiature informatiche e la disponibilità di un mezzo proprio per spostarsi autonomamente al fine di raggiungere il domicilio delle famiglie da sottoporre ad interviste, non svolgere un lavoro autonomo o un’attività professionale rientrante nel campo di applicazione dell’Iva. L’impiego avrà natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, con relativo compenso. Le domande di partecipazione devono essere compilate sul modulo predisposto e a disposizione presso gli uffici comunali. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12 del prossimo 10 aprile. Informazioni e documentazione presso il Municipio di Belmonte.