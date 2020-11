Il Covid porta via il fumettista che disegnò “Bianca” per Capracotta

«Abbiamo appreso la notizia della morte di Ro Marcenaro, il noto fumettista e autore di tanti personaggi che hanno fatto la storia dei cartoni animati e degli spot pubblicitari negli ultimi decenni in Italia. Un artista e un intellettuale di grande spessore umano portato via dal Covid. Una grande tristezza anche per la comunità di Capracotta, della quale lui è stato amico. Conservo, infatti, un bellissimo ricordo della sua persona ed esprimo la gratitudine sincera per le cose che egli ha fatto per noi».

Sono le parole di Candido Paglione, sindaco di Capracotta, a commento della scomparsa del noto fumettista. «Penso a “Bianca”, – continua il primo cittadino – realizzata dal suo estro creativo e nata come la mascotte dei Campionati italiani di sci di fondo del 1997 e diventata, nel corso degli anni, il brand distintivo per Capracotta. E penso, ancora, al logo della Pezzata, – aggiunge in chiusura Paglione – ideato e realizzato proprio durante una di quelle edizioni memorabili della nostra sagra, a tavola, a Prato Gentile, mentre gustava con piacere la nostra famosa pietanza. Ai suoi familiari giunga il cordoglio mio personale e quello della nostra comunità».

foto della Scuola sci Capracotta