Il film “Ferrari” approda a Venezia, scene girate sui tornanti delle strade d’Abruzzo

In attesa che la Film Commission diventi una realtà concreta anche in Abruzzo, proprio gli scenari più belli della regione saranno protagonisti alla prossima Mostra del Cinema di Venezia con il film “Ferrari“. A svelare la partecipazione del film dedicato al grande costruttore automobilistico Enzo Ferrari alla kermesse in Laguna è stato uno dei produttori, Niels Juul, con un post.

«Siamo orgogliosi di questo appuntamento a Venezia, dove il grande pubblico, esperti di cinema e critici di tutto il mondo avranno modo di ammirare il Gran Sasso e le strade che si snodano dalla piazzetta di Assergi verso Fonte Cerreto, Fonte Vetica. Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio. Scene girate in Abruzzo nel mese di ottobre dello scorso anno che vedono protagonista l’attore Patrick Dempsey, ripercorrendo quel tragico incidente accaduto durante la Mille Miglia del 1957, che coinvolse la Ferrari, il suo pilota e nove spettatori che persero la vita.

Una delle scene più complesse dell’intero film con il nostro Abruzzo come sfondo, bellissimo preludio a quanto potrà accadere nei prossimi anni con la Film Commission in piena operatività». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.