Il governatore Marsilio sul ponte Sente: «Vigileremo per evitare ulteriori ritardi»

A margine della cerimonia di inaugurazione dell’elisoccorso, realizzato a Castiglione Messer Marino dalla società Edison, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, l’assessore Nicola Campitelli e il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, hanno effettuato un sopralluogo sul viadotto Sente Longo, chiuso dal 2018 per motivi di sicurezza. Dopo mesi di trattative, nelle scorse settimane si è giunti alla stipula dell’accordo tra Provincia di Isernia, Ministero delle Infrastrutture ed Anas, che prevede che proprio l’Anas eseguirà i lavori di messa in sicurezza dell’imponente struttura. Salvo reperire almeno venti milioni di euro di denaro pubblico.

«Il viadotto è una infrastruttura fondamentale per il territorio, perché consente ai centri dell’Alto vastese di raggiungere velocemente il presidio ospedaliero di Agnone. – ha spiegato il presidente Marsilio – Quando ero senatore ho presentato anche una interrogazione parlamentare per capire i motivi per i quali i lavori fossero in ritardo. Oggi – precisa il presidente – l’Anas, grazie a un accordo con la Provincia di Isernia, ha avviato lo studio per la redazione del progetto che consentirà di effettuare i lavori sulla struttura. Vigileremo per evitare ulteriori ritardi».