Il Ministro Salvini sul ponte Sente: l’avvocato Marone non smentisce, dunque conferma

Le indiscrezioni che giungono dai palazzi romani parlano di una imminente visita del Ministro Matteo Salvini in Alto Molise, per un sopralluogo sul viadotto Sente. L’arrivo del Ministro delle Infrastrutture sarebbe previsto per il pomeriggio di martedì 30 maggio. L’esponente politico sarà in Molise per la campagna elettorale delle regionali e farà una capatina in Alto Molise, al confine con l’Abruzzo, per prendere contezza diretta della situazione del viadotto per il quale il suo stesso Ministero ha accantonato un “tesoretto” di sette milioni di euro da investire in interventi di messa in sicurezza.

Nel tentativo di verificare quella che al momento è una indiscrezione non supportata da note ufficiali, abbiamo disturbato il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, il quale non è stato tuttavia in grado di confermare la visita ministeriale, in quanto all’ente di Via Berta non sono giunte note ufficiali da Roma. Stesso discorso per alcuni rappresentanti della Lega in Regione Abruzzo. Un paio di assessori, contattati dalla nostra redazione, hanno risposto allo stesso modo: nulla di ufficiale.

Come ultimo tentativo, nonostante l’orario e la serata festiva, abbiamo deciso di disturbare il consigliere giuridico del Ministro Salvini, l’avvocato Michele Marone, il quale non ha voluto confermare, anche se implicitamente lo ha fatto, perché, appunto, non ha smentito. «Domani, in giornata, ci sarà un comunicato stampa» ha dichiarato telegraficamente, ma gentilmente, alla nostra redazione. Un’implicita conferma, dunque, atteso che non si manda un comunicato stampa per annunciare un qualcosa che non si terrà.

