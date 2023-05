Auto avvolta dalle fiamme sulla Trignina, traffico bloccato nei due sensi di marcia

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è stata impegnata, nel pomeriggio, sulla SS650 Trignina, sul territorio del Comune di Tufillo (CH), al km 53,900, per estinguere l’incendio che ha distrutto completamente una autovettura. Per cause in fase di accertamento da parte del personale preposto al soccorso tecnico urgente, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Non risultano feriti. Il rogo e le conseguenti operazioni di spegnimento hanno causato intuibilmente il rallentamento del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. Presenti sul posto, per quanto di propria competenza, i Carabinieri della stazione di Fresangrandinaria.

