Il ministro Speranza: «Vaccinatevi o rischiamo altre chiusure già in autunno»

Secondo il report dell’Istituto Superiore di Sanità, nei vaccinati con ciclo completo l’efficacia nel prevenire l’infezione è del 78% rispetto ai non vaccinati, del 93,9% nel prevenire l’ospedalizzazione, del 96% nel prevenire il ricovero in terapia intensiva e del 96,6% nel prevenire il decesso. Numeri e scienza contro i ciarlatani e le sciocchezze propalate dai no vax. Nonostante l’evidenza, dunque, c’è una fascia ideologica di resistenza alla vaccinazione che rischia, con il proprio comportamento, di far imporre nuove chiusure e lockdown come in passato al resto della popolazione.

Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Speranza, in una intervista al Corriere della sera. «Il virus esiste ancora, è forte e circola. O rafforziamo ancora la campagna vaccinale, o siamo costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare le misure del passato». Il ministro della Salute Roberto Speranza non esclude nuove chiusure o misure restrittive se la campagna vaccinale non produrrà gli effetti sperati.

Sulla direzione del Governo in merito a rendere obbligatoria la vaccinazione, il ministro ha detto che «il passaggio dell’Ema renderebbe tutto più facile, ma i vaccini sono già sicuri e quindi si può fare anche senza, come è stato per il personale sanitario. Un governo ha sempre un margine di scelta».

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI