Il molisano don Antonio D’Angelo nominato vescovo ausiliare de L’Aquila

Il Card. Giuseppe Petrocchi, nel corso della Udienza che gli è stata accordata il 04 giugno 2021, ha chiesto a Papa Francesco la concessione di un Vescovo Ausiliare che collaborasse nel servizio alla Chiesa Aquilana. Il Santo Padre ha benevolmente accolto tale richiesta e ha nominato Vescovo Ausiliare nella Arcidiocesi di L’Aquila il Rev. Sac. Antonio D’Angelo, appartenente al Presbiterio della Diocesi di Termoli-Larino.

Il Reverendo Sac. Antonio D’Angelo è nato il 2 marzo 1971 a Castelmauro in provincia di Campobasso, nella Diocesi di Termoli-Larino.

Ha frequentato l’Istituto Industriale a Termoli e ha conseguito il diploma come Perito industriale. Ha intrapreso gli studi universitari a Bologna. È entrato nel Pontificio Seminario Regionale di Chieti “S. Pio X” il 5 novembre 1990 conseguendo poi il grado accademico di Baccellierato in Sacra Teologia.

È stato ordinato presbitero, nel suo paese di origine, il 14 novembre 1996 per le mani di S. E. Mons. Domenico D’Ambrosio, Vescovo di Larino-Termoli. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense a Roma e nel 2018 il Diploma dell’Istituto Superiore per Formatori della Pontificia Università Gregoriana.

Don Antonio D’Angelo ha ricoperto i seguenti incarichi:

1996 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in Colletorto.

1997 Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in Colletorto.

1999 Parroco della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in Colletorto.

2205-2007 Direttore della Caritas Diocesana.

2005 Canonico della Basilica Concattedrale di Larino.

2007 Nominato Vice-Rettore del Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” in Chieti.

2007-2012 Direttore dell’Ufficio vocazionale della Diocesi di Termoli-Larino.

Dal 2008 Membro del Consiglio Presbiterale.

Dal 2010 Nominato anche Economo del Seminario Regionale e Responsabile del Propedeutico.

Dal 2016 Rettore del Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” in Chieti.

Dal 2018 Membro della Commissione Presbiterale Italiana della CEI.