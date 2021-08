Venti ettari di bosco in fiamme, cinquanta lanci di elicottero e canadair nell’Isernino

Un incendio, bosco e macchia mediterranea, è in fase di spegnimento a Longano (IS); per tutto il giorno hanno operato sei squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Isernia, coordinate da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), a cui progressivamente si sono aggiunte due squadre di Campobasso, e inviate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Molise, squadre di Volontari AIB da Bojano e Operai Forestali Regionali di Baranello.

Per far fronte al vasto incendio, con fronti di fiamme ampi e impervi, che minacciava anche alcune aziende sono stati utilizzati due mezzi aerei della flotta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un canadair proveniente da Ciampino e un Elicottero proveniente dall’Elinucleo di Pescara; entrambi i velivoli in perfetto coordinamento tra di loro hanno effettuato oltre 50 lanci per contrastare il fronte delle fiamme non raggiungibile via terra. Al momento l’incendio è ritenuto sotto controllo e inizierà la fase di bonifica; oltre venti gli ettari di bosco bruciati finora.