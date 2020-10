Il Molise esiste, se ne accorge anche l’europarlamentare Chiara Maria Gemma

“Se ad agosto i giornalisti del noto quotidiano inglese Telegraph gli hanno dedicato una serie di articoli per decantare le sue bellezze un motivo ci sarà. IL Molise c’è, esiste, ed è straordinario”.

E’ il commento dell’europarlamentare pugliese del M5S, Chiara Maria Gemma, membro della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, che nel fine settimana ha deciso di visitare la XX regione italiana. In particolare la Gemma ha trovato molto interessante i paesaggi, la natura, le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e la storia del Molise altissimo. Un territorio che la 52enne brindisina ha deciso di immortalare con una serie di fotografie sul suo profilo instagram. “E che dire dei molisani – ha infine commentato – capaci di fare dell’accoglienza e ospitalità il loro cavallo di battaglia. Torno a casa con gli occhi pieni di bellezza. Provare per credere”.