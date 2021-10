‘Il Mondo di Maria’, al circolo San Pio si presenta la collana ‘I tesori dell’Altosannio’

Il Circolo ‘San Pio’, in collaborazione con i l’associazione ‘La Repubblica di Maiella’ presenta, questo pomeriggio, la collana ‘I tesori dell’Altosannio’ curata da Enzo Carmine Delli Quadri. Si tratta di 12 libri con scritti di vari autori che tramite testimonianze, poesie, proverbi, foto inedite raccontano il territorio. Si tratta di un imponente contributo culturale, di tradizioni ed esperienze di vita vissute nel corso del tempo. Il primo libro che sarà presentato a partire dalle ore 16,30 al circolo San Pio nei locali sottostanti il convento dei padri Cappuccini, è il ‘Mondo di Maria’ scritto dalla compianta Maria Delli Quadri. Per partecipare all’evento bisognerà essere in possesso del green pass. Inoltre, gli organizzatori, consigliano l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e la sanificazione delle mani. Per chi, non potendo essere presente, volesse entrare in possesso del libro, può acquistarlo online sugli store delle maggiori case editrici (Mondadori, Feltrinelli, Amazon, IBS, ecc..) o ancora presso 4.500 librerie convenzionate, tra cui la libreria Ricci di Agnone. Il ricavato delle vendite sarà devoluto interamente alle attività del circolo.

