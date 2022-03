Il “Museo Sannitico” location per l’evento nazionale “Festa delle 5 Gocce i Migliori Olio Evo di BIBENDA 2022”

La Fondazione Italiana Sommelier organizza la premiazione dei migliori olii E.V.O. in tutte le regioni italiane. In Molise l’evento si terrà al Museo Sannitico domenica 20 marzo dalle ore 10, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Molise.

La mattinata inizierà con il Convegno dal titolo “La Primavera dell’Olio”, presentato dalla Presidente della Fondazione Italiana Sommelier del Molise Dora Formato, con la presenza del Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, il Dott. Davide Delfino della Direzione Regionale Musei Molise, la Dott.ssa Rosanna Ramacciato Biologo Nutrizionista e la partecipazione della Stampa locale.

A seguire la Premiazione dei Produttori del Molise che hanno conquistato le 5 Gocce di BIBENDA 2022 dal raccolto 2021 e la consegna degli attestati ai neo Sommelier. Infine degustazione a Banchi d’Assaggio degli Oli premiati, accompagnati dai prodotti tipici del territorio nelle Sale del Museo e nel giardino del Museo Sannitico.

L’ingresso sarà gratuito per la sola partecipazione all’evento e nei limiti dei 30 posti disponibili.

