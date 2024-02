Il nuovo direttore provinciale dell’agenzia delle entrate in visita al comando della Finanza pentra

Nella mattinata odierna, il nuovo direttore provinciale dell’agenzia delle entrate di Isernia, Paolo Gabrielli, ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza pentra, ricevuto dal colonnello comandante Franco Tuosto.

I rappresentanti delle due istituzioni, in un cordiale e propositivo colloquio, hanno avuto modo di ribadire la stretta e sinergica collaborazione esistente tra le due componenti, nel rispetto delle proprie competenze, al fine di garantire una sempre più efficace tutela degli interessi erariali a beneficio dei cittadini che correttamente adempiono agli obblighi tributari.

Anche per il futuro, nella provincia pentra, la Guardia di Finanza e l’agenzia delle entrate assicureranno il massimo impegno per affermare sul territorio la legalità fiscale, presupposto per la piena attuazione dei principi di solidarietà e uguaglianza garantiti dalla costituzione.