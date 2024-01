Il nuovo numero del mensile l’Eco presto in edicola, corri a prenotare una copia

Un mese stellare che si contrappone a chiusure dolorose. In stampa il nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise Vastese che, in questa edizione, mette in evidenza le iniziative del mese di dicembre e l’entrata nella top ten di Agnone a Capitale italiana della cultura 2026. Nelle 12 pagine l’approfondimento sulle chiusure di due caseifici e quella della cucina dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ che grida vendetta.

Ed ancora, sul mensile cartaceo continuano le interviste di Italo Marinelli a personaggi che rappresentano l’identità storica e culturale del territorio. Questa volta è toccato ad Antonino Patriarca, titolare dell’antico panificio di Sant’Antonio, nonché poeta e registra teatrale.

Lettori e abbonati, inoltre, troveranno uno speciale a colori dedicato ai protagonisti della sessantatreesima edizione del Presepe vivente, ma anche news su sport e attualità.

Non resta che correre in edicola e prenotare una copia.

Con il nuovo anno ricordiamo ai nostri abbonati di rinnovare la quota annuale (30 euro in Italia e 40 all’estero) con la quale si potrà proseguire le pubblicazioni e coprire i costi di spedizione.