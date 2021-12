Il Pd vuole disarmare i legali possessori di armi da fuoco, presentata la proposta di legge

«La commissione Affari Costituzionali della Camera ha incardinato la proposta di legge che abbiamo presentato per limitare la diffusione delle armi per uso privato. La proposta di legge mira a frenare la diffusione e la circolazione delle armi in Italia, a rendere più stringenti e frequenti i controlli psico-attitudinali e a garantire una comunicazione immediata della richiesta di acquisto a familiari, congiunti, partner». Annuncia il parlamentare del Partito democratico, Walter Verini, che aggiunge: «In Italia la diffusione privata delle armi è cresciuta troppo. In altri Paesi, come gli Stati Uniti, si sta combattendo da tempo una battaglia per frenare questa vera e propria minaccia quotidiana alla sicurezza. Per questo ci auguriamo che il lavoro della commissione possa procedere con serietà e speditezza».

«Con la presente proposta di legge, che non riguarda la detenzione e l’uso di armi per finalità venatorie o sportive, si prevede, dunque, che alla richiesta per il porto d’armi e per il suo rinnovo debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato da una commissione medica; nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è revocata» si legge nel testo della proposta di legge presentata dal Pd.

