Il Piccolo Popolo torna in Abruzzo, è la Festa internazionale degli Gnomi

Il Festival di teatro ambiente fantasy più importante d’Italia per numero di giornate e di spettacoli, la Festa Internazionale degli Gnomi, non si è mai fermato e alla sua 19ma edizione il 29, 30 e 31 luglio a Roccaraso a Fonte della Guardia – Aremogna, risulta essere una best practice abruzzese per un turismo culturale sostenibile e destagionalizzato. Nel 2022 la Festa torna ad animare i boschi abruzzesi di fate, elfi gnomi e cavalli alati, con una programmazione più ricca che mai di spettacoli teatrali, di burattini e pupazzi, teatro di narrazione, giocoleria, circo, danza, trampolieri, letture teatrali, in un bosco incantato che è esso stesso protagonista delle storie narrate e vissute dai visitatori, per una vera e propria immersione nel magico mondo del Piccolo Popolo.

“La Festa Internazionale degli Gnomi – ha osservato l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Daniele D’Amario – è quella che potremmo definire una best practice abruzzese per quanto riguarda lo sviluppo di strategie vincenti in un’ottica di turismo culturale sostenibile e destagionalizzato che vede protagoniste le famiglie. Sicuramente è un evento che ha l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, e – conclude – di sensibilizzare i bambini alla sostenibilità ambientale”. Si tratta di una delle possibili alternative al turismo invernale, un progetto di lungo corso che fidelizza e spinge al “ritorno” un pubblico sensibile e attento; si tratta di famiglie e adulti appassionati, nel 2019 oltre 6300 visitatori in 2 giorni hanno animato gioiosamente il bosco prenotando oltre 1000 pernottamenti in hotel convenzionati. L’evento di tre giorni coinvolge oltre 120 artisti che si esibiranno in più di 30 tra laboratori e spettacoli, vanta un corposo seguito sul web dove conta oltre 18.000 fan social, oltre 100.000 visualizzazioni web, otre 1.000.000 di visualizzazioni social.

“E’ un progetto di successo che ogni anno si rinnova con collaborazioni e spettacoli nuovi mantenendo immutata la sua natura giocosa e rispettosa dell’ambiente.” spiega Zenone Benedetto direttore artistico del festival “in questi giorni stiamo portando la festa in formato ridotto anche nelle altre regioni italiane, si chiama Gnomi in festa ma la Festa madre resta quella di Roccaraso”. L’attenzione ai luoghi naturali e all’ambiente si sposa con la natura stessa del progetto di “teatro-ambiente”, in cui il luogo diventa esso stesso parte della narrazione e protagonista dell’evento. Un racconto fantastico fatto “con i luoghi” e non “nei luoghi”, che ogni anno aggiunge un nuovo pezzo al puzzle: per questa edizione il nuovo traguardo in termini di sostenibilità e rispetto della natura è una Festa Plastic free, “Crediamo molto nello sviluppo di un turismo sostenibile e di iniziative così attente ai luoghi e così partecipate” sottolinea il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato “Quest’anno abbiamo voluto fare un ulteriore passo in direzione di una festa amica della natura dotando di acqua pubblica corrente l’area della manifestazione”. Bando dunque a bottigliette di plastica, ma anche piatti bicchieri e posate: sarà tutto in linea con la filosofia che da sempre caratterizza questa festa amica del bosco e della natura.



Contatti e informazioni

Servizio Clienti +39 3515210200 attivo dalle 9.00 – 13.00 // 15.00 – 18.00| servizioclienti@festadeglignomi.it

www.festadeglignomi.it

Per accrediti stampa

Addetto stampa

Barbara Passerini

Barbara.passerini@gmail.com

cell. 3383159889

Biglietteria

I biglietti possono essere acquistati su Ciaotickets on line https://www.ciaotickets.com/festa-degli-gnomi e in tutti i punti vendita ciaotickets

GIORNALIERO INTERO 15 € + dp

GIORNALIERO RIDOTTO 10 € + dp

GIORNALIERO BAMBINO 0-2 ANNI omaggio

GIORNALIERO PERSONE CON DISABILITA’ + ACCOMPAGNATORE 10 € + dp

Il ridotto è valido per Bambini 3-12 anni | Persone con disabilità.

Il gratuito è valido Bimbi 0-2 anni | Accompagnatore persone con disabilità.

Bonus Docenti valido solo acquistando i biglietti online.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Programma 29 Luglio





Ore 11 Rito dell’accoglienza

Ore 11 Laboratori creativi per bambini

Ore 11- 13.30 e 15.30-18

Ore 11 Apertura Casa di Nonna Gnoma

Ore 11 Apertura del Mercatino delle Meraviglie

dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19 Laboratorio creativo con mamma e papà

Ore 13 A tavola con gli Gnomi – Mangiamo nel Bosco

Ore 13.30–15 Selva d’Incanto (Spettacoli di danza a cura di Coreutica Magica)

Ore 14.30-17 C’è un carro che gira (spettacoli con burattini a cura di Teatro Verde)

Ore 14.30-17-19 Gigio Folletto Giocondo (Spettacolo di Giocoleria a cura di Teatro Verde)

Ore 15–16.30 Ti racconto una storia (spettacolo con attori, maschere e pupazzi a cura di Teatro Verde)

dalle 15 alle 19 Anna Fata del destino (Lettura dei tarocchi fatati a cura della Compagnia I Gotturni)

ore 15-16.30 e18.30 Circo Palcinca (Teatro Circo cura di Teatro Verde – Trio Churro)

turni ogni 30 minuti dalle 16 alle 18.30 Lo Scrigno dei sogni (Spettacolo itinerante nel bosco a cura de I Guardiani dell’Oca) SU PRENOTAZIONE

ore 19.00 Amore di Fata (Spettacoli di danza a cura di Coreutica Magica)

ore 20 A cena con gli gnomi

ore 21 Luce della Sibilla (spettacolo con trampoli, fuochi e musiche a cura della Compagnia dei Folli)

Programma 30 Luglio

ore 10.30 Passeggiando con gli Gnomi (parata in Roccaraso centro)

ore 11 Apertura Casa di Nonna Gnoma

ore 12.30 Rito dell’Accoglienza

dalle 11 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 18.00 Laboratori creativi per bambini

dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19 Laboratorio creativo con mamma e papà

dalle 11 Apertura del Mercatino delle Meraviglie

ore 13 Circo Palcinca e gioco dell’incanto

ore 13 A tavola con gli Gnomi – Mangiamo nel Bosco

ore13.30 e 16.30 Danza di Fauni (spettacoli di danza a cura di Coreutica Magica)

ore 14.30 C’è un carro che gira – Circo Palcinca (Teatro di narrazione a cura del Teatro Verde)

ore 16.30 e 19.00 Gigio Folletto Giocondo Spettacolo di giocoleria

ore15 e 18 Le mani di Efesto Racconti e fiabe a cura di Florian Metateatro

dalle 15 alle 19. Anna – Fata del destino Carte e tarocchi a cura de I Gotturni

ore 17 Bianca come la neve (spettacolo con attori, burattini e musica a cura del L’Effimero Meraviglioso-Teatro Sinnai)

turni dalle 16 alle 18.30 Passeggiando tra le fiabe (spettacolo itinerante nel bosco a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco) SU PRENOTAZIONE

turni dalle 16.00 alle 18.30 Creature Alate Fantastiche (spettacolo itinerante nel bosco a cura de I Guardiani dell’Oca) SU PRENOTAZIONE

ore 18 Il mago di OZ (spettacolo con attori e maschere a cura di Teatro Bertolt Brecht)

ore 18.30 Arriva l’Unicorno (Grande Parata e spettacolo equestre con gnomi fate e folletti)

ore 19.15 Folletti dell’Incanto (spettacolo di danza a cura di Coreutica Magica)

ore 20 A cena con gli gnomi

turni dalle 20.30 Selva d’Incanto (spettacolo notturno itinerante nel bosco con le lanterne a cura della Compagnia dei Folli e I Guardiani dell’Oca) A PAGAMENTO over 11

turni dalle 20.30 Il risveglio delle Fate (spettacolo notturno itinerante nel bosco con le lanterne a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco) A PAGAMENTO over 11

ore 21–22 Giocoleria infuocata (spettacolo di giochi e fuoco e musica a cura di Bruma di Drago)

Programma 31 Luglio



ore 11 Rito dell’Accoglienza

dalle 11.00 Apertura Casa di Nonna Gnoma

dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00Laboratori creativi per bambini

dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 Laboratorio creativo con mamma e papà

dalle 11.30 Apertura del Mercatino delle Meraviglie

dalle 11.30 Giochi a tutte le ore giochi a cura di Abruzzo Tucur

ore 13 A tavola con gli Gnomi – Mangiamo nel Bosco

ore 13.30 e 16.30 Io danzo con te (spettacoli di danza a cura della Coreutica Magica)

ore14.30 e 19.30 C’è un carro che gira / Storie all’improvviso / Circo Palcinca (spettacolo di narrazione e circo a cura del Teatro Verde e Trio Churro)

ore 15.00 | 16.30 | 19.00 Gigio Folletto Giocondo (Giocoleria a cura di Teatro Verde)

ore 17 Uffa (spettacolo con attori, burattini a cura del Teatro Sinnai)

dalle 15 alle 19 Anna – Fata del Destino (Carte e tarocchi a cura de I Gotturni)

turni dalle 16 alle 18.30 Creature Alate Fantastiche (spettacolo itinerante nel bosco a cura del Teatro Verde e I Guardiani dell’Oca) SU PRENOTAZIONE

turni dalle 16 alle 18.30 Fiabe nel Bosco (spettacolo itinerante nel bosco a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco) SU PRENOTAZIONE

ore 17.30 Arriva l’unicorno (Parata all’interno dell’area festa con spettacolo equestre finale con gnomi, fate e folletti)

ore 18.30 Pulcinella mon amour (spettacolo a cura del Teatro Bertolt Brecht)

19.30 Folletti dell’Incanto (spettacolo di danza a cura della Coreutica Magica)

ore 20 A cena con gli gnomi

ore 20.30 Cuore di Drago (spettacolo notturno itinerante nel bosco con le lanterne a cura de I Guardiani dell’Oca e Compagnia dei Folli) A PAGAMENTO over 11

ore 22 Fuochi di Fata (spettacolo di giochi e fuoco e musica)