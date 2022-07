Specializzazione per attività di sostegno, congratulazioni alla dottoressa Chiara Orlando

L’insegnante Chiara Orlando di Poggio Sannita ha conseguito ieri, dopo una discussione da remoto, la specializzazione per le attività di sostegno. Un bel traguardo rispetto al quale giungono gli auguri e i rallegramenti dell’assessore comunale Lucietta Amicone. «Congratulazioni alla dottoressa Chiara Orlando che ha brillantemente seguito le orme e gli insegnamenti dei suoi genitori, della mamma in particolare come insegnante. Mariantonietta, da lassù, ti benedice e ti protegge. A nome dell’amministrazione comunale di Poggio Sannita auguro tutto il bene del mondo e le migliori soddisfazioni professionali». Complimenti e congratulazioni anche al papà, attuale sindaco di Poggio Sannita, dalla redazione dell’Eco.

