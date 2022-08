Il Prefetto Forgione oggi in visita alla piccola comunità di Castelguidone

Salvo imprevisti dell’ultima ora il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, farà visita, questa mattina, alla piccola comunità di Castelguidone il «paese senza sindaco». L’arrivo del Prefetto è previsto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12. Lo ha reso noto la commissaria prefettizia Maria Giovanna Maturo che cura, in queste fasi, l’ordinaria amministrazione del Comune di Castelguidone attesa la nullità delle ultime e recenti elezioni comunali.

La nomina del commissario prefettizio risale appena al 20 giugno scorso. In poco più di un mese alla guida del Municipio la dottoressa Maturo è riuscita a fare quello che ben due sindaci, in oltre quindici anni di amministrazione, non erano stati in grado di fare: ripulire e bonificare la discarica abusiva lungo la provinciale per Schiavi. Inoltre la commissario ha dato disposizione di sistemare e pulire a fondo la casa comunale, grazie alla collaborazione volontaria di alcune donne del paese, e di procedere alla pulizia e allo sfalcio erba del cimitero comunale. E come se non bastasse, la dottoressa Maturo ha dovuto gestire le fasi dell’emergenza idrica senza precedenti che ha lasciato il paese senza un goccio d’acqua per almeno dieci giorni.

Oggi il Prefetto di Chieti, che tra l’altro è un esperto di gestione delle attività di ordine pubblico connesse alle emergenze quali le discariche rifiuti in Campania, sarà sul posto per prendere contezza di persona del lavoro svolto dalla commissaria di sua nomina.