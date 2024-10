Il prefetto Montella incontra il rettore Brunese: «L’Università vanto per l’intera Regione»

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia Montella ha incontrato il Magnifico Rettore dell’UniMol, Prof. Luca Brunese, presso la sede dell’Ateneo di Campobasso. Nel corso dell’incontro sono stati rinnovati i reciproci impegni alla collaborazione, che sempre ha contraddistinto le relazioni tra la Prefettura di Isernia e l’Università.

«L’Università del Molise – ha commentato il Prefetto Montella – rappresenta un vanto per l’intera Regione, una volano di sviluppo in grado di rafforzare la capacità di resilienza delle future generazioni e, pertanto, un valore aggiunto da preservare e accompagnare nelle sue azioni di consolidamento e di sviluppo, anche sul territorio di questa Provincia».

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un primo utile scambio di conoscenze, che sarà alla base di futuri momenti di cooperazione in vista di condivise progettualità, che vedranno in prima linea il Palazzo del Governo e l’Ateneo molisano.