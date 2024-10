LIFE Bear-Smart Corridors, anche Vastogirardi diventa “Comunità a misura d’orso”

Il progetto europeo “LIFE Bear-Smart Corridors” torna in Alto Molise e questa volta, dopo la tappa di San Pietro Avellana, sarà la volta di Vastogirardi. Le due piccole realtà montane, infatti, con le relative amministrazioni comunali, sono entrambe partner delle associazioni Rewilding Apennines e Salviamo l’Orso impegnate a diffondere, sul territorio, le cosiddette “Comunità a Misura d’Orso”. Si tratta di una sfida culturale che ha come obiettivo il coinvolgimento delle persone residenti nelle terre frequentate abitualmente o anche solo occasionalmente dall’orso bruno marsicano, per accrescere consapevolezza e conoscenza sulle buone pratiche di coesistenza.

L’evento che avrà luogo a Vastogirardi è “Comunità a Misura d’Orso: C6?” e si svolgerà sabato 26 ottobre, dalle 10, nella frazione di Villa San Michele, presso i locali dell’ufficio di delegazione comunale. I lavori avranno inizio intorno alle ore 10 appunto, con la presentazione dei principi ispiratori e degli strumenti e le opportunità correlate alle Comunità a misura d’orso, ad opera del team di “LIFE Bear-Smart Corridors”.

A metà mattinata sono previsti quattro tavoli tematici contemporanei. Il primo, sulle malattie infettive e il bracconaggio e sulla possibile trasmissione delle stesse alla fauna selvatica, a cura del medico veterinario Luca Tomei; il secondo, tenuto dalla biologa Elisabetta Tosoni, dal titolo “In cerca di orsi: tra monitoraggio e ricerca”; “Il turismo naturalistico nelle terre dell’orso: criticità e opportunità”, a cura della guida naturalistica Umberto Esposito e “Misure di prevenzione dei danni e riduzione del condizionamento: quali strumenti e come gestirli” di Pietrantonio Costrini, biologo e tecnico di campo.

I cassonetti a prova d’orso che saranno installati anche in Alto Molise

I lavori saranno interrotti da una pausa pranzo per riprendere con la chiusura dei tavoli tecnici, la sintesi dei lavori e lo scambio di esperienze tra i partecipanti. La partecipazione all’incontro e ai tavoli tematici è gratuita, ma è necessario prenotare contattando il numero 3348360944.