“Il Presepe in alta quota”: in mostra i manufatti dei bambini delle piccole scuole di montagna

Il Centro Italico Safinim, in collaborazione con il Comune di Schiavi di Abruzzo, la parrocchia di San Maurizio Martire, l’istituto comprensivo Castiglione Messer Marino – Carunchio e la scuola paritaria dell’infanzia “Ambrogio Sbrocco” di Castiglione, dal 20 dicembre al 6 gennaio, in occasione della prima edizione del concorso “Il Presepe in alta quota”, invita alla mostra dei presepi, ideati e creati con tanta fantasia dai bambini, presso la chiesa di San Maurizio Martire a Schiavi.

Gli allestimenti, realizzati dai bambini, sono stati esposti e resteranno in mostra presso la chiesa dove sarà possibile votare il presepe più bello. «È un’iniziativa nata dalla volontà di unire il territorio dell’Alto Vastese dal punto di vista scolastico con la partecipazione attiva degli alunni che, con la loro creatività, stimolata dagli insegnanti, donano a noi adulti un tocco di magia» spiegano dall’associazione culturale.

