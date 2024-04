Il Rettore dell’Unimol nominato dal Ministro Schillaci nel direttivo dell’Istituto superiore di sanità

Il Professore Luca Brunese, Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia e Rettore dell’Università degli Studi del Molise, è stato designato, in rappresentanza del Ministero della Salute, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): è tra i tre esperti, come si specifica nel decreto di nomina del Ministro Schillaci, «di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’Istituto».



Il Consiglio di Amministrazione – organo con compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria ­ è nominato dal Ministro della Salute ed è composto da cinque membri: il Presidente dell’ISS, un rappresentante eletto tra i ricercatori e tecnologi dell’Istituto e tre esperti di alta e riconosciuta professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche designati rispettivamente dal Ministro della Salute, dal Ministro dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza Unificata. Tra loro, per i prossimi quattro anni, il Professor Brunese.

«Essere componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità, in rappresentanza del Ministro, Prof. Schillaci, che ringrazio molto per la fiducia, è per me motivo di grande soddisfazione», così il Rettore dell’Università degli Studi del Molise sulla sua nomina.

«L’Istituto Superiore di Sanità – prosegue – è centro di riferimento per il servizio sanitario nazionale e per quelli regionali; attraverso le attività che mette in campo indirizza tutte le politiche in materia di salute pubblica. Esserne parte significa avere l’opportunità di collaborare, assieme agli altri autorevoli componenti, a questa missione così importante».