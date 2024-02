Il sindaco Lino Gentile: «Il modello della cooperazione per salvare le aree interne»

CASTEL DEL GIUDICE – «Le aree interne, come l’Alto Molise, hanno bisogno di un sistema economico nuovo e diverso; un sistema più equo e più democratico, in una parola più giusto. E la cooperazione va in questa direzione».

Così Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, a margine del convegno organizzato in paese da Legacoop Molise. La cooperazione è uno strumento che funziona e bene, come dimostra appunto la realtà cooperativa di Castel del Giudice, piccolo centro montano in controtendenza rispetto allo spopolamento, alla desertificazione commerciale e imprenditoriale e alla stessa occupazione lavorativa, e per questo motivo esempio e “caso di scuola” attenzionato dalle Università e anche da Legacoop.