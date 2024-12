Il sindaco Saia vieta i botti: ordinanza illegittima che nessuno rispetterà

Con ordinanza n. 22 del 2024, il sindaco Daniele Saia ha stabilito che su tutto il territorio comunale di Agnone, in luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è fatto divieto, nei giorni 31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del t.u.l.p.s., di far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi.

Il divieto di cui sopra non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili. Pare che anche i fiammiferi si possano accendere liberamente senza incorrere in sanzioni pecuniarie.

L’ordinanza firmata da Saia, come lo stesso sindaco ben sa e finge di non sapere, è illegittima, perché esula dai suoi poteri, come rimarcato dal Tribunale amministrativo in passato, e dunque non produce alcun effetto di legge. O meglio, li produce nell’immediato, ma una volta impugnato e dichiarato illegittimo non li produce più. L’atto, sia pure illegittimo, è però giuridicamente esistente; è quindi efficace; ed è esecutorio, finché non venga annullato . Praticamente Saia, con questa ordinanza che nessuno rispetterà, espone i suoi concittadini solo al rischio di essere sanzionati. Un atto liberticida, inutile e dannoso.

Si tratta di una mera trovata propagandistica, considerata forse politicamente corretta, che però è appunto illegittima, perché un sindaco non può vietare arbitrariamente di utilizzare ciò che è di libera vendita e di libero utilizzo appunto. Non in uno stato liberaldemocratico dell’Occidente almeno.