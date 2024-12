Cento panetti di hashish fiutati dai cani della Finanza, maxi sequestro di droga

I Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L’Aquila, unitamente ad unità cinofile del Gruppo di L’Aquila, nell’ambito di attività di servizio finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a sequestro circa 11 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Atteso l’approssimarsi delle festività di fine anno, il Comando Provinciale di L’Aquila ha predisposto mirati controlli al fine di intercettare eventuali partite di sostanze stupefacenti in arrivo sul mercato locale.

In occasione di uno dei tanti controlli effettuati, l’unità cinofila segnalava insistentemente un pacco, in deposito presso uno spedizioniere, dal quale fuoriusciva un forte odore riconducibile a quello dei derivati della canapa indiana.

Pertanto, a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, si procedeva all’apertura del pacco, all’interno del quale venivano rinvenuti 100 panetti contenenti sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 100 grammi cadauno, che venivano immediatamente sottoposti a sequestro nei confronti di ignoti, non essendo stato possibile identificare il reale destinatario del pacco.

Lo stupefacente sequestrato avrebbe reso oltre 100.000 euro una volta immesso sul mercato dello spaccio locale.

L’operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di L’Aquila conferma i massimi livelli di attenzione prestati dal Corpo nel contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuato mediante un meticoloso ed assiduo controllo dell’intero territorio provinciale, in particolare nel periodo natalizio, in cui tali attività illecite aumentano la loro intensità, in vista delle imminenti festività.