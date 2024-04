Il sottosegretario Morelli: «Un miliardo di euro per infrastrutture del Molise»

Il Governo ha messo in campo investimenti per circa un miliardo di euro per le infrastrutture stradali del Molise: 500 milioni per la progettazione e realizzazione di nuove opere e 500 milioni per la manutenzione di quelle esistenti.

Ne ha dato notizia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, in visita istituzionale oggi a Campobasso, dove ha incontrato il presidente Roberti e l’assessore Marone.

«Le nuove infrastrutture nello specifico saranno in particolar modo finalizzate a migliorare i collegamenti tra le arterie principali e la viabilità locale, nell’ottica di ridurre i tempi necessari per gli spostamenti sul territorio. – ha spiegato il sottosegretario di Stato – L’obiettivo? Promuovere lo sviluppo economico dell’area, il lavoro e il benessere dei residenti».

Tra gli interventi finanziati anche il viadotto Sente, la variante di Agnone, con il completamento dei viadotti Femmina Morta uno e due.