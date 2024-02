Il vicesindaco Di Nucci alla Bit di Milano per ritirare la Bandiera Arancione di Agnone

Il vicesindaco di Agnone, Giovanni Di Nucci, è stato nei giorni scorsi alla BIT di Milano, per prendere parte alla cerimonia durante la quale il TCI-Touring Club Italiano di Milano ha premiato i Comuni insigniti della “Bandiera Arancione” per il triennio 2024-2026.

Oltre duecento paesi, in tutta Italia, sono stati riconosciuti meritevoli del riconoscimento in ragione delle loro peculiarità ambientali, culturali ed enogastronomiche. Tra questi anche la città di Agnone, appunto. La valutazione viene effettuata sulla base di criteri come il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, l’accoglienza e l’offerta enogastronomica. Alla premiazione erano presenti, oltre al vicesindaco di Agnone, il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il Direttore Generale del TCI, Giulio Lattanzi.

«Agnone si conferma una meta di grande interesse a livello regionale e nazionale, in grado di attirare visitatori di tutto il mondo» commentano con soddisfazione dall’amministrazione comunale.