Raccolta rifiuti, obiettivo potenziare la differenziata per ridurre i costi

«La raccolta differenziata è di fondamentale importanza per tutelare la salute del nostro ambiente. Ogni cittadino deve impegnarsi per eseguirla correttamente. Ed è per questo che abbiamo organizzato un incontro per fugare ogni dubbio sui rifiuti da smaltire. Vi aspettiamo giovedì al teatro Italo-Argentino dalle ore 17:30».

L’invito arriva dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, ed è rivolto all’intera cittadinanza, per fare il punto della situazione sul servizio di raccolta differenziata e soprattutto per condividere le buone pratiche da mettere in campo al fine di aumentare sempre di più la percentuale di rifiuti da destinare al riciclo e a nuova vita. «Giovedì 8 febbraio alle 17:30 al Teatro Italo Argentino ci sarà un incontro molto importante insieme alla ditta Smaltimenti Sud. – spiegano dagli uffici del Municipio – L’intenzione del Comune, insieme alla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, è quella di incrementare le percentuali di differenziata fatta in città, sia attraverso una maggiore informazione sui comportamenti corretti, sia con un più intenso controllo del rispetto delle procedure. Riciclare correttamente i rifiuti è una scelta che fa bene all’ambiente e ci permette di ridurre i costi. – continuano dal palazzo di città – Vi aspettiamo numerosi per discutere delle buone pratiche da adottare e di come incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Sarà l’occasione per porre domande agli esperti e offrire il nostro contributo con idee e suggerimenti».