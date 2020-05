ilmiobalconeèunapiazza: gli alunni dell’Alto Vastese dicono «no» alla mafia

Una bella risposta da parte di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo all’iniziativa #ilmiobalconeèunapiazza, lanciata dagli alunni dell’istituto scolastico in occasione della giornata commemorativa delle stragi mafiose.

Lenzuola bianche, candide come le anime e le coscienze dei bambini, per ribadire che la mafia, ma più in generale l’illegalità, è uno schifo. Il flash mob ha coinvolto decine di famiglie a Castiglione Messer Marino, ma anche a Schiavi di Abruzzo dove in bambini si sono riuniti in una piazza e, a distanza di sicurezza, hanno cantato l’inno nazionale.