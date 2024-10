Immagini e dati meteo in diretta dal tetto dell’Alto Vastese: ripristinata la webcam sul centro storico

«Magia! No, non é magia. La webcam sul centro storico é stata sostituita con una nuova ed é tornata ad offrirvi le immagini in diretta. Questo é stato possibile grazie al mio solito impegno tecnico, a quello di Antonello Pinnella per la parte informatica e al rinnovato contributo economico e impegno ad ospitarla di Carlo Troiano».

Lo annuncia il dottore agronomo e forestale, appassionato di meteo e “smanettone” del web, Giampaolo Di Biase. Da qualche tempo la seguitissima webcam che punta sul centro storico di Schiavi di Abruzzo era fuori uso. L’apparecchiatura è stata sostituta ed ora è tornata on line, fornendo le suggestive immagini in tempo reale.

«Ringrazio, e penso sia il caso di farlo anche a nome vostro, – continua Giampaolo Di Biase rivolgendosi ai tanti che ogni giorno consultano il suo sito web – tutti gli sponsor che in questi anni, eh sì, dal 2018, mi consentono di offrirvi immagini e dati meteo in diretta dal tetto dell’Alto Vastese: Apicoltura Sannita, Antonello Pinnella registratori di cassa, Roxy Bar, Emporio del Gusto, ecoaltomolise.net, ASD Auro d’Alba campo di tiro e Gomme e service di Valter Cirulli. E ricorda, gratis non significa senza spese, senza impegno o addirittura dovuto . Buona giornata a tutti!».

PER LE IMMAGINI IN DIRETTA DALL’ALTO VASTESE BASTA CLICCARE QUI