Skiroll NextPro 2024, weekend di sport a Capracotta con gare di livello nazionale

Niente più neve in Appennino centrale? Nessun problema, almeno per quanto riguarda il settore sportivo. Basta infatti cambiare attrezzatura e anche il manto erboso e i pascoli dell’Alto Molise possono tramutarsi in “piste” da sci. Dopo anni di assenza torna, a Capracotta, un evento sportivo di caratura nazionale in grado di trascinare in Alto Molise appassionati, sportivi, pubblico, sponsor e giornalisti.

«Nei giorni del 12 e 13 ottobre, spiega infatti l’assessore comunale allo sport, Pierino Di Tella – si svolgerà una gara di Coppa Italia FISI – Skiroll NextPro 2024». Precisamente nella giornata di sabato si terrà la XX Coppa Sci Club Capracotta, gara individuale T.C. mass start – ore 16 con partenza su Strada Provinciale (SP84) Castel del Giudice/Capracotta, dal bivio “Sotto la Terra” verso Capracotta, all’ingresso del paese deviazione sulla sinistra verso Prato Gentile e arrivo nel piazzale dell’Hotel Montecampo. Domenica 13 ottobre la XXI Coppa Sci Club Capracotta, gara individuale T.L. mass start – ore 10:30 con partenza su Strada Provinciale (SP 87) Montesangrina, dal bivio Civitelle – Vastogirardi verso Capracotta e arrivo in Via Vallesorda altezza Hotel Conte Max.

«Il nostro sodalizio quest’anno festeggia i suoi centodieci anni di attività, tornando ad ospitare dopo tanti anni un evento sportivo di carattere nazionale» dichiara Oreste D’Andrea, presidente dello Sci Club Capracotta.