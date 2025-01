Immobili low-cost: Agnone nella top ten dei Comuni più economici d’Italia

In un mercato immobiliare italiano che registra un incremento medio dei prezzi del +2,2% nell’ultimo anno, con un valore medio di 1.880 euro/mq, spiccano realtà in controtendenza che offrono occasioni imperdibili per chi desidera una casa accessibile. Secondo un’analisi condotta da Idealista, in ben 512 Comuni italiani il costo medio delle abitazioni in vendita si attesta sotto i 1.000 euro/mq. Tra questi, il borgo di Agnone, nel cuore dell’Alto Molise, si distingue entrando nella top ten dei Comuni più economici d’Italia, con un prezzo medio di appena 509,91 euro/mq. Situato in una posizione strategica tra natura incontaminata e storia millenaria, Agnone è sempre più al centro dell’attenzione di chi cerca un investimento immobiliare vantaggioso o una seconda casa lontana dal caos urbano.

Un’opportunità unica nel cuore del centro storico – Agnone non è solo sinonimo di prezzi competitivi, ma anche di affari straordinari. Un esempio lampante? Nel cuore del centro storico è attualmente in vendita un antico palazzo di 406 mq, distribuito su 13 locali, con un giardino di pertinenza, a una cifra che definire modica è un eufemismo: appena 35.000 euro. Un’occasione d’oro per chi desidera una dimora storica, ideale sia come residenza che come struttura ricettiva, in uno dei borghi più affascinanti del Molise. Tra i Comuni più economici in assoluto spiccano Mosso (344,67 euro/mq) in provincia di Biella, Partanna (423,01 euro/mq) in provincia di Trapani, e Borgorose (460,54 euro/mq) in provincia di Rieti, rappresentando Nord, Sud e Centro dello Stivale. Agnone, al nono posto in classifica, rappresenta una delle opzioni migliori per chi desidera un rifugio tranquillo o un investimento dal potenziale turistico.

Stranieri alla conquista del Molise – Questo scenario di prezzi competitivi ha attirato l’interesse del mercato immobiliare internazionale. L’Immobiliare Galasso, una delle agenzie più rinomate della zona, ha consolidato negli ultimi anni una reputazione solida tra gli acquirenti stranieri. “Negli ultimi 15 anni, dalla fondazione della nostra agenzia, abbiamo venduto circa 50 immobili a clienti esteri, con una media di 3-4 vendite all’anno,” spiegano i responsabili dell’agenzia. Gli acquirenti arrivano principalmente da Paesi anglofoni come Regno Unito, Australia e Stati Uniti, ma anche da Olanda e Belgio, attratti non solo dai prezzi contenuti ma anche dall’atmosfera autentica e dal paesaggio mozzafiato.

“Il prezzo medio degli immobili si aggira sui 30-40 mila euro, e l’80% delle vendite riguarda l’Alto Molise, mentre il restante 20% interessa i Comuni limitrofi dell’Abruzzo, come ad esempio Schiavi, Castiglione e Rosello,” aggiungono i responsabili dell’Immobiliare Galasso. Con oltre 20 immobili in vendita a meno di 500 euro/mq, Agnone rappresenta una destinazione di grande attrattiva per gli acquirenti che cercano di combinare convenienza e qualità della vita. Il borgo, celebre per le sue antiche tradizioni artigianali, come la lavorazione delle campane, e per il suo patrimonio storico-culturale, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo un’esperienza autentica che non si trova facilmente altrove. In un’Italia dove le principali città e località turistiche registrano quotazioni spesso proibitive, borghi come Agnone dimostrano che è ancora possibile realizzare il sogno di una casa in Italia a prezzi accessibili.