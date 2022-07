“Imparare ad apprendere in gruppo: il cooperative learning”, Rosita Amicone specializzata in attività di sostegno

Auguri affettuosi e congratulazioni a Rosita Amicone di Poggio Sannita che ha ottenuto brillantemente la Specializzazione per attività di sostegno presso l’Università del Molise. L ‘insegnante Amicone presta servizio già da alcuni anni in una scuola primaria, riscuotendo ammirazione e elogi da parte dei genitori e dei colleghi. “Imparare ad apprendere in gruppo: il cooperative learning” è il titolo dell’elaborato tecnico discusso da Rosita Amicone presso l’Università del Molise.

«Tanti auguri Rosita e grazie per tutto ciò che darai ai bambini che ti verranno assegnati. – commenta l’assessore e collega insegnante, Lucietta Amicone – Auguri da parte mia e dall’amministrazione comunale di Poggio Sannita». L’insegnante Rosita è infatti la figlia di Tonino Amicone, il vicesindaco di Poggio Sannita. Agli auguri si sommano volentieri quelli della redazione dell’Eco.