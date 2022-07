Spot Molise su Rai: Capracotta e Agnone dimenticate, Paglione su tutte le furie (video)

Non si placano le polemiche sullo spot commissionato dalla Regione Molise che pubblicizza le bellezze del territorio. A buttare benzina sul fuoco è il primo cittadino di Capracotta, Candido Paglione.

“Il Molise sulle reti nazionali. Finalmente, dirà qualcuno. Un’occasione sprecata, diciamo noi, l’ennesima – scrive il primo cittadino su facebook – Lo spot presentato in pompa magna (costato un miliardo delle vecchie lire, ndr) – aggiunge Paglione – è incompleto e inutile. Non mostra il vero Molise, lascia fuori inspiegabilmente territori storicamente attrattivi, come il nostro, raffigura luoghi chiusi o mai aperti e, soprattutto, arriva tardi. Se i vertici regionali non lo sanno, glielo diciamo noi: a luglio i giochi sono belli e fatti, i pacchetti turistici ampiamente piazzati. Dunque colpevolmente incompleto e inutile. Vogliamo credere che si sia trattato di una dimenticanza e non di una discriminazione. Peccato – termina il presidente dell’Uncem regionale – che si tratti di soldi pubblici cui si dovrebbe prestare sempre la massima attenzione”. Nel video nessun riferimento neppure ad Agnone, l’Atene del Sannio, sede della millenaria fonderia di campane e luogo dove si svolge il tradizionale rito del fuoco più antico al mondo, la Ndocciata.