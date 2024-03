Impiantistica scolastica, al via i lavori al campo polivalente dell’Itis ‘Leonida Marinelli’

Con un investimento di oltre 200mila euro sono partiti i lavori al nuovo campo polivalente all’aperto dell’Istituto tecnico industriale ‘Leonida Marinelli’ di Agnone. Il finanziamento rientra nel Pnrr missione 4: istruzione e ricerca al fine di potenziare l’offerta dagli asili nido all’Università. La riqualificazione dell’area sportiva, ormai abbandonata da tempo, vede committente la Provincia di Isernia che ha affidato l’opera alla ditta A.D.R. Costruzuioni srl. Il progettista è l’ingegnere Remo Castiello.

Le nuove opere prevedono la realizzazione di un impianto destinato ad attività quali calcio a 5, tennis e pallavolo. I fondi assicureranno il rifacimento della pista di salto in lungo, la pavimentazione in gomma sintetica (colore blu) del rettangolo da gioco e l’installazione di attrezzature complementari. Ed ancora, prevista una nuova recinzione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non è tutto visto che anche la tribuna interessata a lavori con la sostituzione di 168 sediolini con schienale.

Ma la novità in assoluto è quella relativa all’impianto di illuminazione con sei pali da 7,5 metri di altezza che verranno dotati ciascuno di due proiettori a led della potenza di 100 w per una potenza complessiva di 1,2 kw da collegarsi alle reti elettriche esistenti. Inoltre, l’area vedrà interventi al muro perimetrale con drenaggi e un impianto di raccolta delle acque bianche grazie a canalette e pozzetti di ispezioni. Il progetto riqualificherà la pista di salto in lungo e la fossa adibita all’atterraggio dei saltatori. Non da ultimo la nuova pavimentazione esterna e l’installazione di arredi quali cestini e panchine, le quali renderanno il nuovo campo più accogliente.