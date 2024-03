Pasqua: Venerdì Santo, fervono i preparativi per la processione degli incappucciati

Fervono i preparativi per il Venerdì santo di Agnone che come ogni anno vedrà la processione del Cristo morto e della Madonna Addolorata essere portati a spalla dagli incappucciati della congrega dei Morti della chiesa di Santa Croce. Il corteo, guidato dal priore Gabriele Amicarelli, muoverà dalla chiesa monumentale di San Francesco nel cuore del centro storico accompagnato dalle struggenti musiche del complesso bandistico ‘Città di Barrea’. Prima dell’avvio della processione, nella chiesa di Santa Croce, eretta nel 1446 per decisione di San Giovanni da Capestrano, i fedeli vivranno un momento d riflessione dinanzi il santissimo sacramento custodito nel tabernacolo. L’evento, molto sentito nella cittadina, attirerà migliaia di fedeli.